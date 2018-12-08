شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء في جراحة العمود الفقري بالمركز الطبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبيرين الهنديين الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا، والأستاذ الدكتور سوكومار سورا، خبراء علاج أمراض وآلام العمود الفقري بالمناظير الجراحية بدون جراحة وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطني والعنقي بالمنظار بدون جراحة وبدون تخدير، وحقن الفقرات بالأسمنت الطبي في حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقري وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود.

وذلك في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من كل إسبوع من الساعة (3 – 5) مساءً بالعيادات التحضيرية.