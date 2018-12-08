شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولي البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مباحثات مع فريد الحاج، نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأشيش خانا، مدير قطاع مشاريع التنمية المستدامة بالبنك الدولى بالقاهرة، ومارينا واس، مدير المكتب القطري بمصر، واليمنى وجيبوتى ولوتشيو مونارى، المدير المنسق لشؤون التنمية المستدامة وفاطمة عجلان هانا، منسق البنك الدولى بالقاهرة.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الزراعة في مؤتمر«أفريقيا 2018» المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ موضحا ان المباحثات كانت استكمالا للمناقشات وجلسات الحوار على مدار الشهور الماضية لتحديد سبل مساهمة البنك الدولي في دعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة في مصر حتى 2030.

وقال «أبوستيت» إنه سوف يتم عقد حلقة نقاشية الأربعاء المقبل بحضور خبراء البنك الدولي وممثلى كافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تشارك في دعم المشروعات الزراعية في مصر مثل الفاو والإيفاد والجايكا ودول الأتحاد الاوروبى لتحديد الدروس المستفادة مما تم تنفيذه في السنوات السابقة وتنسيق الجهود في الفترة المقبلة من اجل تعظيم الإستفادة من تلك المساهمات في تطوير الإنتاج الزراعى وزيادة الصادرات المصرية ودعم الإستثمارات في الزراعة فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في ترشيد استخدامات المياه والمساهمة في مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الأراضى الجديدة.

وأضاف «أبوستيت» أنه سيتم ايضا عقد ورشة عمل يوم الخميس المقبل بحضور ممثلى الوزارات المعنية والمستفيدين والمستثمرين ووبمشاركة وفد عالى المستوى من الخبراء الدوليين لتبادل الآراء والأفكار والخبرات وطرح التجارب الناجحة التي ساهم فيها البنك الدولي في العديد من بلدان العالم.