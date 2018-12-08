شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات مفاجئة تطيح برؤساء مدن في القليوبية.. والمحافظ: «الناس تعبت كتير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، حركة تغييرات مفاجئة لرؤساء المدن والمراكز والأحياء، السبت.

وأوضح بيان، أنه تم نقل عدد من المسؤولين الحاليين من مواقعهم والإطاحة بالبعض الآخر والإبقاء على آخرين.

وتضمنت الحركة نقل نجوى العشيري من مدينة ومركز بنها إلى حي غرب شبرا الخيمة، وغريب أحمد من الخانكة إلى شبين القناطر وأمير الأمير من شرق شبرا إلى الخانكة ورجب النقيدي من القناطر إلى شرق شبرا ومحمد صلاح من كفر شكر إلى الخصوص، وتمت الإطاحة بكل من سامي صالح، رئيس مدينة الخصوص، ومحمد الحسيني رئيس مركز شبين القناطر وإعادتهما للديوان العام للمحافظة.

فيما تم الإبقاء على كل من محمد خيري رئيسًا لمركز طوخ، وأمل فوزي، رئيسًا لمدينة قها وحامد طلبة رئيسا لمدينة ومركز قليوب فيما لم يتم تعيين رؤساء جدد بمدن بنها والقناطر وكفر شكر والتي خلت بعد نقل رؤسائها لأماكن أخرى خلال الحركة.

من جانبه قال المحافظ أن الحركة تأتي في إطار تجديد الدماء بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء خلال المرحلة المقبلة لدفع العمل بالمشروعات الخدمية، مؤكدًا أنه أن الأوان أن تحصل الخبرات والكفاءات على فرصتها.

وأشار المحافظ إلى أن «أي مسؤول غير قادر على العطاء أو الإنجاز عليه أن يرحل فورًا، لأن المرحلة صعبة والناس تعبت كثير، وعلينا أن نقدم لهم شيئًا على الأرض عن طريق التحام المسؤولين مع الجماهير».