شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاطل «الوراق».. هارب من المؤبد ومختبئ في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، القبض على عاطل من منطقة الوراق بالجيزة هارب من حكم مؤبد «25 عامًا» في قضية مخدرات مختبئ في إحدى الشقق دائرة قسم أول شبرا، تم التحفظ على المتهم، وجاري اتخاذ إجرءات ترحيله لتنفيذ الحكم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارًا من العميد يحى راضي، رئيس مباحث المديرية، يفيد تمكن المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بضبط المدعو «رامي ح و»، 35 سنة، عاطل، من منطقة الوراق بالجيزة، هارب من حكم جنائي في قضية مخدرات بالسجن المؤبد، 25 عامًا، ويقيم في شقة دائرة القسم، وتم التحفظ على المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.