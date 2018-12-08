شكرا لقرائتكم خبر عن حبس موظف بمجلس الدولة ببني سويف: أطلق على نفسه لقب «مستشار» بـ«فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة، حبس مفتش إداري بمجلس الدولة ببني سويف، 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى له التجديد في الميعاد القانوني، لقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن أنه يعمل مستشار بمجلس الدولة.

وتبين أن المسؤولين عن الإدارة القانونية بمجلس الدولة بالدقي بالجيزة قدموا مذكرة تتضمن قيام المتهم بانتحال صفة مستشار بمجلس الدولة والتلقب بلقب مستشار لنيابة الدقي، وأحيلت الأوراق للنيابة العامة ببني سويف جهة محل إقامة المتهم.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن، إخطارًا من العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، بقرار من نيابة مركز بني سويف، يتضمن حجز المتهم «أ.ح.ع» مفتش إداري بمجلس الدولة، وعرضه رفقة تحريات الأمن الوطني حول الواقعة وظروفها وملابساتها على النيابة العامة لقيام المتهم بإنشاء موقع على التواصل الاجتماعي وانتحال صفة مستشار بمجلس الدولة، وتبين أن المتهم، أقام صفحة على فيس بوك وتلقب بلقب مستشار نيابة بالدقي بالجيزة.

وأمرت النيابة العامة بقيد أوراق برقم 3297 لسنة 2018 جنح قسم بني سويف الجديدة، والسابق قيده محضر إداري برقم 1657 قسم بني سويف الجديدة وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.