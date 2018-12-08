شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم أمير الكويت على أحد شوارع شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن إطلاق اسم الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، أمير دولة الكويت، على أحد شواع مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال التوقيع على اتفاقيات جديدة مع الصندوق الكويتي للتنمية لمشاريع تنموية في المحافظة، السبت، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبدالوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتي في القاهرة.