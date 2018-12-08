شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 100 منحة مجرية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا عن المنح المقدمة من «هيئة تمبس» المجرية للعام 2019- 2020 لدراسة الدكتوراة، والماجستير، والبكالوريوس في العلوم «الزراعية، والإنسانية، الاقتصادية، الهندسية، الطبية والصحية، الاجتماعية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، الفنون».

وناقش الوزير تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أشار إلى أن عدد منح الدكتوراة 15 ويشترط في المتقدم ألا يزيد عمره عن 32 سنة، وأن يكون قد أمضى عامين في وظيفة مدرس مساعد بأحد الجامعات أو المراكز البحثية المصرية.

وذكر التقرير أن عدد منح الماجستير 20 ويشترط في المتقدم ألا يزيد عمره عن 30 سنة، وأن يكون قد أمضى عامين في وظيفة معيد بأحد الجامعات أوالمراكز البحثية المصرية.

كما أشار التقرير إلى أن عدد منح البكالوريوس 65 ويشترط في المتقدم حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يزيد عمره عن 21 سنة.

وأكد التقرير أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 16 يناير 2019، وأن يتم التقدم بالأوراق للإدارة العامة للبعثات بمجمع التحرير، موضحًا أن الدراسة بدون رسوم، وأن الإقامة بالمدن الجامعية، فضلا عن توافر الخدمات الصحية الأساسية، وبدل منحة شهرية.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة العامة للبعثات تتحمل استكمال قيمة هذه المنحة طبقًا للبرنامج التنفيذي، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة، وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات، فيما عدا برنامج البكالوريوس.