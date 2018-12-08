شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف بؤر لفيروس أنفلونزا الطيور بالوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالحميد صابر، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه تم رصد بؤر لفيروس أنفلونزا الطيور في مزرعتي دواجن تحتويان على 8000 طائر، مشيرًا إلى أنه تم سحب عينات من 23 مزرعة دواجن موزعة على مراكز المحافظة، ضمن قوافل الفحص والتقصي النشط للمرض، وتم ارسال العينات للمعامل المركزية بالقاهرة، وثبت إيجابية العينات في مزرعتين لفيروس أنفلونزا الطيور (عترة «H9») بمعنى فصيلة من الفيروس ضعيفة الضراوة وليست خطرة.

وأضاف أنه بمجرد اكتشاف الفيروس جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية نحو نقل الطيور للذبح بمجازر مخصصة خارج المحافظة لمنع انتقال أو انتشار الفيروس، كما تم رفع الطوارئ على جميع الكمائن والمنافذ لمنع دخول وخروج أي طيور حية إلا بمعرفة الطب البيطري.