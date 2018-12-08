شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة النقض يستقبل وفدًا صينيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، السبت، النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بجمهورية الصين الشعبية، والوفد القضائي المرافق له.

وتبادل الطرفان الترحيب وبحث موضوعات وسبل التعاون القضائي بين البلدين في المرحلة المقبلة، وأبلغ النائب الأول تحيات رئيس المحكمة العليا بالصين، والذي تناول بدوره طبيعة العلاقات الممتدة بين مصر والصين كأقدم حضارتين، واتفقا على تعميق سبل التعاون بين الجانبين في ظل رئاسة الدولتين الصينية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال القاضي محمد رضا، نائب رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن الطرفان تبادلا درع محكمة النقض وصورة المحكمة العليا بالصين، كما التقى الوفد بعد ذلك بالمستشار إبراهيم الهنيدي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، وذلك بحضور قيادات محكمة النقض مساعدي رئيس المحكمة.