شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «الصحة» تضيف 5 مواد جديدة لـ«جدول المخدرات» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 276، الصادر، اليوم السبت، عددًا من القرارات الوزارية وقرارات المحافظين.
وشمل العدد قرار وزارة الصحة والسكان، رقم 711 لسنة 2018، بإضافة 5 مواد وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها وإستراتها ومستحضراتها أينما وجدت إلى القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960.
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