شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. إجراءات الكشف عن تعاطى المخدرات بين موظفى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة بجانب حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية والطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية. ”الخليج 365” ينشر أهم الإجراءات الخاصة بالكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين بالمؤسسات الحكومية فى نقاط محددة وهى: ”الخليج 365” ينشر أهم الإجراءات الخاصة بالكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين بالمؤسسات الحكومية فى نقاط محددة وهى: 1- يتم الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة. 2- خلال 6 أشهر الماضية تم الكشف على 8 آلاف موظف. 3- نسبة التعاطى بلغت فى بعض المؤسسات 12.5% ومع استمرار حملات الكشف بشكل مفاجئ للموظفين انخفضت النسبة إلى نحو 3%. 4- توفير الخدمة العلاجية مجانا للمدمنين، ويستطيع أى شخص الاتصال بالخط الساخن 16023 لطلب المساعدة فى العلاج . 5- يتم إيقاف الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة عن العمل وإحالتهم للنيابة الإدارية. 6- تصل ﺍﻟﺠﺰاءﺍﺕ ﺇﻟﻰ الفصل عن ﺍﻟﻌﻤﻞ حال إعادة الكشف على الموظف مرة أخرى وثبوت استمراره فى تعاطى المخدرات. 7- الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى الكشف على الموظفين فى الهيئات والمؤسسات المختلفة.

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