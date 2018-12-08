شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..وزيرة الهجرة: نولى اهتماما كبيرا لتساؤلات المصريين بالخارج حول المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار المبادرة التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة"، أكدت وزيرة الهجرة أن الرد سيشمل كل ما يرد إلى الوزارة بصورة شهرية؛ حرصا على حل هذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.

وبدأت وزيرة الهجرة سلسلة من الردود حول الأسئلة التي وردت للوزارة ضمن مبادرة "اسأل واقترح مع الوزيرة" عبر الصفحة الرسمية أو البريد الإلكتروني للشكاوى.

وفي ضوء تلقي وزارة الهجرة عدة تساؤلات واستفسارات من المصريين المقيمين بالخارج بشأن موضوع المعاشات، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد الحرص على التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد.

وقالت وزيرة الهجرة إنه بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، تم الاتفاق مع أ. "سامي عبد الهادي" رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، للحديث من خلال هذا الفيديو حول قانون رقم (50) الخاص بمعاشات المصريين بالخارج وكيفية تقسيم الشرائح واحتساب المعاشات لهم.

ودعت وزيرة الهجرة المصريين بالخارج للاستماع إلى رئيس صندوق التأمين الاجتماعي جيدًا من خلال هذا الفيديو، وأكدت على استمرارية تلقي الوزارة لأي استفسارات أخرى بهذا الشأن.

من جانبه، أوصى أ. "سامي عبد الهادي" رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، كل مصري مقيم في الخارج بالاشتراك في القانون رقم (50) لسنة 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين بالخارج، وذلك للاستفادة من مزاياه.

وأوضح أ. "سامي عبد الهادي" أن القانون اختياري، حيث يشترك المواطن عن فئة دخل يختارها بدءًا من 650 جنيهًا دخل شهري حتى 4870 جنيهاً دخل شهري، وعند اشتراكه يسدد المواطن شهريًا نسبة اشتراك قيمتها 22.5%.

ومن جانبه أيضًا، دعا الأستاذ "أشرف عطية" مدير عام مكتب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، المواطنين المصريين المقيمين في الخارج إلى الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج للاستفادة من مزاياه العديدة، موضحًا طرق وكيفية الاشتراك.