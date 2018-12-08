شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزيرة الصحة إدراج 6 مواد جديدة لجداول المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وللسكان رقم 711 لسنة 2018 بإدراج 6 مواد جديدة لجداول المخدرات . وتسعى وزارات الصحة والعدل والداخلية، لمكافحة تداول المخدرات حرصا على مصلحة الشباب والمجتمع ككل .

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