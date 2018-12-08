أسقف المنيا يترأس قداس ذكرى الأربعين لشهداء حادث دير الأنبا صموئيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وابوقرقاص والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، صباح اليوم، صلوات قداس الأربعين على شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع فى الثالث من نوفمبر الماضى، وأدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين كانوا فى طريق عودتهم من دير الأنبا صموئيل المحترف بالمنيا. واقيمت الصلاة بكنيسة الشهيد العظيم الأمير تادرس الشطبي بالمنيا بحضور عدد كبير من الكهنة والشمامسة وأسر الشهداء والمصابين وشعب الكنيسة. والشهداء السبعة هم: "الشهيد كمال يوسف شحاتة، والشهيد رضا يوسف شحاتة، والشهيد نادي يوسف شحاتة، والشهيد بيشوي رضا يوسف شحاتة، والشهيدة ماريا كمال يوسف شحاتة، والشهيدة بوسي ميلاد يوسف شحاتة، والشهيد أسعد فاروق لبيب غالى".

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