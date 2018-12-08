بالمواعيد والأسعار.. "الإسكان" تكشف تفاصيل شقق جنة دار مصر بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف مصدر في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن سعر المتر في وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة، وموعد الطرح المتوقع.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن لجنة التسعير قدرت سعر المتر في مشروع جنة بالقاهرة الجديدة بـ12250 جنيهًا بخلاف نسب التميز، لافتًا إلى أنه من المتوقع بدء طرح المشروع نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن القاهرة الجديدة يتم تنفيذ بها ما يقرب من 8760 وحدة سكنية، ومن المقرر أن تضم المرحلة الأولى من المشروع 2500 وحدة، على أن يجرى طرح باقي الوحدات تباعًا.

ويتكون مشروع "جنة" للإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة من 8760 وحدة سكنية، جرى بدء تنفيذها في أكتوبر 2017، على أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية 2019 بحجم استثمارات يتجاوز الـ3.5 مليار جنيه،

ويقع مشروع "جنة" في منطقة حيوية بالمدينة، بحسب المصدر، وهي أرض الجمعيات، وتطل على عدة محاور رئيسية، تتمثل في محور التسعين الجنوبي، والدائري الأوسطي، والعين السخنة القديم.

وعن أسباب عدم طرح وحدات القاهرة الجديدة في المرحلة الاولى من مشروع جنة، قال المهندي خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الهيئة قررت طرح المرحلة الأولى في 6 مدن فقط دون القاهرة الجديدة لأن هذه المدن هي الأكثر جاهزية في الوقت الراهن، مستدركا: " نريد تسليم الجاجزين في أسرع وقت، ووفقا لتوقيات التسليم التي تم الإعلان عنها".

وأضاف عباس لمصراوي، أنه لا صحة لعدم طرح وحدات القاهرة الجديدة بمشروع جنه لأسباب تنافسية لصالح وحدات العاصمة الإدارية، أو تأثيرها على باقي المدن الآخرى.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية طرحت المرحلة الأولى من مشروع "جنة" بواقع 7176 وحدة في 6 مدن جديدة، وبدأ حجز هذه الوحدات يوم 19 نوفمبر الماضي ويستمر حتى 13 ديسمبر الجاري.

وضمت مدينة "الشيخ زايد" أعلى سعر للمتر بواقع 11250 جنيها، وكان بها 912 وحدة تم حجزها بالكامل في أول نصف ساعة من بداية الحجز، و1056 وحدة بمدينة دمياط الجديدة، بسعر للمتر وصل إلى 9080 جنيهًا، و2688 وحدة في 6 أكتوبر وبلغ سعر المتر 8520 جنيهًا و1176 وحدة في الشروق بسعر 8150 جنيهًا للمتر، و816 وحدة في العبور، بسعر 7400 جنيه للمتر، و528 وحدة في ميدنة المنيا الجديدة بسعر 5650 جنيهًا للمتر.​