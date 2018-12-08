ضبط 7 قطع سلاح و9 كيلو حشيش في حملة أمنية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة أمنية مكبرة لضبط الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة. وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 32 تاجر مخدرات، بحوزتهم 933 جرام حشيش و64 جرام هيروين و228 قرص مخدر و520 جرام إستروكس، كما تم ضبط 7 قطع سلاح ناري متنوعة بحوزة 7 متهمين و7 طلقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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