شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الملتقي العربي الخليجي السنوي لرواد التدريب 2019 بالتعاون بين مصر والكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف مصر بالتعاون مع دولة الكويت الملتقى العربي الخليجي السنوي لرواد التدريب 2019، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى التدريب بشكل عام على مستوى الوطن العربي في مختلف المجالات، اعتبارا من السبت 15 ديسمبر المقبل ولمدة يومين بالقاهرة.

وبدأت إدارة الملتقي فتح باب التسجيل لكل المتدربين العرب على الموقع الإلكتروني الخاص بالمهرجان على أن يتم اختيار أفضل 100 مدرب عربي سيتم تكريمهم خلال الملتقى.

وتتضمن فاعليات اليوم الاول مناقشة جودة معايير واعتمادات التدريب والمدربين ،بهدف ظهور جيل قادم من المدربين الأكفاء وأصحاب الخبرات العالية فيصبحوا على قدر من المسؤولية بهم في توصيل رسالتهم وأهدافهم إلى غايتها المرجوه من التدريب وصقل المهارات.

فيما يتضمن اليوم الثاني مهرجان تكريم رواد التدريب والتنمية بالوطن العربي ،كما تخصص 3 جوائز لافضل تغطية اعلامية للملتقي الجائزة الاولي 10 الاف جنيه والثانية 7500 والثالثة 5 آلاف جنيه.