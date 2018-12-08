شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك في جلسة «شباب رواد الأعمال بأفريقيا» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت في جلسة «شباب رواد الأعمال بأفريقيا»، والتي ستسبق الافتتاح الرسمي لمنتدى «أفريقيا ٢٠١٨»، الأحد، بمدينة شرم الشيخ. وتسعي جلسة اليوم إلى دعم قدرات الشباب الأفريقي في مجال تنمية ريادة الأعمال والابتكار. ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة خلال الجلسة، تتضمن رؤية مصر تجاه دعم وتمكين الشباب، وذلك بمشاركة كل من الرئيس الروندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام منظمة الكوميسا ولفيف من كبار رجال الأعمال الأفارقة ورؤساء عدد من كبرى الشركات العاملة في أفريقيا.

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك في جلسة «شباب رواد الأعمال بأفريقيا» اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .