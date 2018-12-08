شكرا لقرائتكم خبر عن نقص عدد الشمندورات يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر عدد من خبراء البيئة البحرية والعاملون بمراكز الغطس بمناطق مرسي علم سفاجا وشمال الغردقة بالبحر الأحمر من خلو مناطق كثيرة من الشمندورات بعدة مناطق للشعاب المرجانية خاصة المحيطة بجزيرتي «يوتوبيا»، وعدد من مناطق الغطس بالبحر الأحمر، بعد أن تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة استخدام قادة اللنشات السياحية التي تعمل في رحلات الغطس والأنشطة البحرية بربط «الواير» الحديدي الخاص برسو اللنشات السياحية على الشعاب المرجانية الحية لعدم وجود «شمندورات» للرباط عليها، ما يهدد بتدمير اجمل مناطق سياحة الغطس بالبحر الأحمر في هذه المنطقة وذلك بسبب خلو المنطقة من «الشمندورات» الخاصة برباط هذه اللنشات البحرية.

ورصدت «المصري اليوم» بالصور ربط حبال اللنشات بـ«الواير» الحديدي حول المستعمرات المرجانية الحية بمنطقة شعاب جزيرتي «توبيا»التي تعد من أشهر مواقع الغوص بسفاجا.

وأكد عدد من قادة اللنشات البحرية أنهم خاطبوا مسؤولي وزارة البيئة بالبحر الأحمر أكثر من مرة لإقامة نظام «شمندورات»رباط اللنشات السياحية بالقرب من شعاب جزيرتي توبيا، حيث أسندت وزارة مهمة تركيب الشمندورات لإحدى الجمعيات الأهلية بالغردقة، وأن استمرار تدمير الشعاب المرجانية بهذه الصورة يعد إهدار للاقتصاد القومي ويهدد نشاط سياحة الغوص التي تجذب آلاف السائحين للبحر الأحمر.

وتلقت جمعيات حماية البيئة بالغردقة أكثر من شكوى من سائحين وغطاسين بارتكاب هذه المخالفات البيئية بعدم وجود شمندورات بعدد من مناطق الغطس، وأن قادة اللنشات السياحية يضطرون لربط حبال اللنشات بالواير الحديدي لعدم وجود شمندورات رباط بعدة مواقع للشعاب المرجانية والغطس.

كانت وزارة البيئة قد خصصت مبلغ مليون ونصف مليون جنيه لتمويل شراء مستلزمات خامات الشمندورات البحرية لرباط اللنشات السياحية وذلك من خلال إحدى الجمعيات الأهلية التي تعمل في قطاع البيئة البحرية بالغردقة.

وتعد الشمندورات أحد أدوات حماية الشُعاب المرجانية التي تعد مصدر الجذب الرئيسي لسياحة الغوص بالبحر الأحمر ويمكن الرباط الأمن عليها للنشات السياحية خلال رحلاتها وتسام في توفير رباط أمن للنشات السياحية خلال تواجدها بالقرب من مواقع مستعمرات الشعاب المرجانية في رحلات الغطس بدلا من استخدام «الواير الحديدي» في رباط اللنشات.

وبالرغم من أهمية هذه الشمندورات في الحفاظ على الشعاب المرجانية إلا أن هناك مناطق خاصة جنوب البحر الأحمر تخلو من وجود شمندورات بها.