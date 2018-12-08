شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول لتلقي شكاوى المياه ومعرفة مواعيد الانقطاع والصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأن الشركة أطلقت تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحى، أو قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن.

وأوضح رسلان أن التطبيق يتيح أيضاً للمواطن تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحى، كما أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق، مؤكدا أن إطلاق الشركة لهذا التطبيق يأتى في إطار اهتمامها وحرصها على راحة المواطنين، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في متابعة وحل شكاواهم التي ترد إلى الشركات التابعة، من المصادر المتنوعة لتلقى الشكاوى، والتى تضم بجانب هذا التطبيق (شكاوى الخط الساخن 125 – بوابة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – الشكاوى الإعلامية).

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أن تطبيق الهاتف المحمول 125 يتيح عدة مزايا من أهمها، التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإرسال إشعارات للمواطنين عند تحميل التطبيق بكيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وإرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، وتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافى لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق.

وخلال اجتماعة بالقائمين على حل الشكاوى بالخطوط الساخنة في الشركات التابعة، شدد رسلان على ضرورة ترقيم وتكويد الشكاوى بالشكل الذي يتيح سرعة متابعتها، ولمعرفة الحجم الحقيقي للشكاوى الواردة للشركات دون تكرار، مؤكدا دعمه الكامل لتطوير منظومة الشكاوى، وخدمة العملاء، وتطبيق الهاتف المحمول، بجميع شركات المياه، مع ضرورة وضع مؤشرات أداء لقياس جودة الخدمة المُقدمة عبر الهاتف المحمول، ومنها، مراجعة وإبلاغ الشكاوى الواردة للتطبيق في مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق، والاتصال ومتابعة مقدم الشكوى فور الانتهاء من حل المشكلة من جانب الجهة المختصة في مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق، وقياس سرعة استجابة الشبكات والمعامل في حل كل شكوى.