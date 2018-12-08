شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ خلال انعقاد الكوميسا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يفتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برفقته اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، السبت، ميدان أفريقيا خلال انعقاد فعاليات الكوميسا أفريقيا ٢٠١٨ بشرم الشيخ. ويجسد ميدان أفريقيا طبيعة القارة السمراء بتماثيل عن الحيوانات التي تعيش في غابات أفريقيا، علاوة على وجوه أفريقيا السمراء للترحيب بضيوف أفريقيا في الكوميسا. وكانن قد تابع «فوده» إضاءة الأعمال الفنية وميدان أفريقيا بشرم الشيخ قبل افتتاحه بساعات. افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ خلال انعقاد الكوميسا افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ خلال انعقاد الكوميسا افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ خلال انعقاد الكوميسا افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ خلال انعقاد الكوميسا افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ خلال انعقاد الكوميسا افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ خلال انعقاد الكوميسا افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ خلال انعقاد الكوميسا افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ خلال انعقاد الكوميسا افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ خلال انعقاد الكوميسا افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ خلال انعقاد الكوميسا افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ خلال انعقاد الكوميسا

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