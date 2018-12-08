شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تسليم 168 وحدة بالمرحلة الثانية بـ«دار مصر» ببرج العرب الجديدة 6 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز مدينة برج العرب الجديدة سيبدأ يوم 6 يناير 2019 وحتى 14 يناير في تسليم 168 وحدة سكنية (7 عمارات) بالمرحلة الثانية بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط للفائزين بها.

وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه سيتم تسليم العمارات أرقام (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7)، بموقع 1، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع برج العرب الجديدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات للتعاقد، وموافاة الجهاز بالانتهاء من الإجراءات التي من شأنها تسليم العميل، حتى يتسنى للجهاز تحرير محضر استلام العميل.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس الجهاز أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع برج العرب الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.