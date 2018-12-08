شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 10623 لسنة 2018، بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

وجاء القرار بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001 من 1/12/2018 إلى 1/12/2019، على أن تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون السجل العينى على الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار، وعلى رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.

على أن ينفذ هذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.