شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القضاء الأعلى يستقبل وفدا قضائيا من الصين لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى - النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بالصين والوفد القضائى المرافق له، وتبادل الطرفان بحث موضوعات وسبل التعاون القضائى بين البلدين فى المرحلة القادمة.

صرح بذلك القاضى محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام .

وأبلغ النائب الأول تحيات رئيس المحكمة العليا بالصين له وتناول بدوره طبيعة العلاقات الممتدة بين مصر والصين كأقدم حضارتين، واتفقا على تعميق سبل التعاون بين الجانبين فى ظل رئاسة الدولتين الصينية و الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

وتبادل الطرفان درع محكمة النقض وصورة المحكمة العليا بالصين وإلتقى الوفد بعد ذلك بالمستشار إبراهيم الهنيدى النائب الأول لرئيس محكمة النقض - عضو مجلس القضاء الأعلى .

حضر اللقاء قيادات محكمة النقض مساعدو رئيس المحكمة، صرح بذلك القاضى محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام.