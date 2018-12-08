شكرا لقرائتكم خبر عن فرانس24: ارتفاع عدد معتقلى فرنسا قبل تظاهرات "السترات الصفراء" لـ343شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد المعتقلين فى فرنسا قبيل انطلاق تظاهرات حركة "السترات الصفراء"، اليوم السبت، إلى 343 شخصا من قبل قوات الأمن الفرنسية فى العاصمة باريس، بحسب فرانس 24 الإخبارية.

ونشرت السلطات صباح اليوم الآلاف من قوات الأمن للتأهب لتجدد أعمال شغب متظاهري "السترات الصفراء" في العاصمة باريس ومدن أخرى في مواجهة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسبوع الرابع.

وتم إغلاق برج إيفل والمعالم السياحية الأخرى والمتاجر لتجنب أعمال النهب، وتمت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية كمقذوفات.