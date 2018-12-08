شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": حملات مكثفة لمسح واستكشاف الجراد الصحراوى بمناطق سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن هناك تكليفات لجميع إدارات المكافحة بالتنسيق مع مديريات الزراعة والقطاعات الأخرى بالوزارة، بتكثيف عمل لجان المكافحة خاصة بمناطق هطول الأمطار التى تسبب فى نشر الآفات، وإعطاء جميع التوصيات للمزارعين.

وأضاف السباعى أن الإدارة المركزية للمكافحة تكثف حملات لجان المسح بمناطق سقوط الأمطار بدءا من جنوب مرسى علم مرورا بحماية وبرنيس وأبورماد وحلايب وشلاتين، لحماية الثروة الزراعية من خطر الجراد الصحراوى الذى يهدد الأمن القومى للبلاد.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية أن تغير الظروف الجوية يؤثر على نشاط الآفات والأمراض النباتية والأمطار الغزيرة التى وصلت لحد السيول على السهول الساحلية للبحر الأحمر والوديان المجاورة بجنوب شرق الجمهورية تحسن ظروف تكاثر الجراد الصحراوى، لوجود نسبة رطوبة تصبح ملائمة لوضع البيض بالتربة، وكذا نمو الغطاء النباتى.