شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لمنتدى أفريقيا 2018 من شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 البث المباشر لمنتدى شباب أفريقيا، والذى وقعت خلاله وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، اتفاقية مع صندوق الكويت، بشرم الشيخ بحضور محافظ شمال سيناء اللواء خالد فودة. وانطلقت، فعاليات منتدى إفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة بالمرأة وريادة الأعمال، حيث حملت أعمال الجلسة الأولى عنوان "نمضى قدما"، وشارك فيها دافني نكوسي ، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ، Kalagadi Manganese، و منى ذو الفقار رئيس المجموعة المالية هيرميس، وبينيتا ديوب مبعوثة الاتحاد الأفريقي الخاصة المعنية بالمرأة والسلام والأمن و فانيسا مونجار مديرة بالبنك الإفريقي للتنمية، وترأس الجلسة: ماجي كيجوزي، رئيسة قسم الأعمال والمهن.

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