شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: الرئيس السيسى يشارك اليوم فى جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم السبت، فى جلسة (شباب رواد الأعمال بإفريقيا) وهي الجلسة التمهيدية التى تسبق الافتتاح الرسمى لمنتدى إفريقيا ٢٠١٨ غدا الأحد بشرم الشيخ. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح راضى أن جلسة اليوم تعنى بدعم قدرات الشباب الإفريقى في مجال تنمية ريادة الأعمال والابتكار، حيث يلقى الرئيس السيسي كلمة تتضمن رؤية مصر تجاه دعم وتمكين الشباب، كما يشارك فى جلسة اليوم الرئيس الروندى، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وسكرتير عام منظمة الكوميسا ولفيف من كبار رجال الأعمال الأفارقة ورؤساء عدد من كبريات الشركات العاملة فى إفريقيا.

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