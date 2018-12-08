رئيس "القضاء الأعلى" يستقبل وفد صيني لدعم التعاون القضائي بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استقبل المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بجمهورية الصين الشعبية والوفد القضائي المرافق له، وتبادل الطرفان الترحيب وبحث موضوعات وسبل التعاون القضائي بين البلدين في المرحلة القادمة، وأبلغ النائب الأول تحيات رئيس المحكمة العليا بالصين له.

وقال المستشار محمد رضا، رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلان، إن رئيس محكمة الصين تناول بدوره طبيعة العلاقات الممتدة بين مصر والصين كأقدم حضارتين ومثالها ( طريق الحرير).

وأضاف المستشار "رضا" في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الطرفين اتفقا على تعميق سبل التعاون بين الجانبين في ظل رئاسة الدولتين الصينية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

وتبادل الطرفان أيضا، درع محكمة النقض وصورة المحكمة العليا بالصين والتقى الوفد بعد ذلك بالمستشار إبراهيم الهنيدي النائب الأول لرئيس محكمة النقض - عضو مجلس القضاء الأعلى حضر اللقاء قيادات محكمة النقض مساعدو معالى رئيس المحكمة .