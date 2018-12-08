أخبار مصر | مسئول بـ"الآثار": تسلق الأهرامات أمر مذنب قونونيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول بـ"الآثار": تسلق الأهرامات أمر مذنب قونونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مسئول فى وزارة الآثار المصرية، إن الوزارة تحقق حاليًا فى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب دنماركى يمارس الحب مع فتاة أعلى ذروة الهرم، حيث تعد منطقة الأهرامات من الأماكن الذي يحب الكثير الذهاب إليها لما لها من معالم أثرية عظيمة، تتناسب بشكل ملحوظ مع العديد من المشاهد السينمائية العاطفية، على عكس المقاطع الممنوعة التى تم التقاطها من ذلك المصور الدنماركي، حيث صور بها الكثير من المخرجين مشاهد بشكل كبير.

وأكد بأن مسألة تسلق الهرم في حاجز نفسها أمر مذنب قانونيا، خلاف ارتكاب تلك الممارسات المخالفة للقوانين والآداب، وهو ما يستوجب اتخاذ تحقيقات واجراءات قانونية عاجلة للكشف عن حقيقة تلك الفيديو الذي نشر، مع احتمالية أن تكون تلك المشاهد الموجودة فى الفيديو قد استعملت باستخدام وسائل الخدع التصويرية.

والمهم ذكره فيما يخص ذلك الموضوع أن العديد من متابعى مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا هذا المقطع وبعض من الصور للمصور الدنماركى الذي يدعى “Andreas Hafid” الذي قام بتسلق الهرم بمرافقة صديقته، حيث تخصص ذلك المصور فى التصوير”العارى”.

حيث عقب انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، عبر الكثيرون عن غضبهم نتيجة هذا الفيديو والصور لما يتضمنه من مشاهد مخلة للآداب لا تتناسب مع طقوس الشعب المصرى.

من خلال الصور التى يقوم بتصويرها هافيد ونشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام خصوصا وموقعه الشخصي عمومآ، توضح لنا أنه متهور لدرجة تبلغ الجنون، حيث يقوم اندريس هافيد وصديقته بتصويرها فى الكثير من الدول، بالأخص فى الأماكن المرتفعة مثل فى الدنمارك وبانكوك وأوكرانيا وايطاليا.