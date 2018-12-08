مصر | النيابة تصرح بدفن جثة مسن لقي مصرعه إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصرح بدفن جثة مسن لقي مصرعه إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة بدفن جثة مسن لقي مصرعه متأثرا بإصابته بحروق، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز به، داخل شقة سكنية بمركز أبو النمرس، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق، ومعرفة سبب اندلاعه.

وكان تلقى الرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز أبو النمرس، بلاغا باندلاع النيران بشقة سكنية بمركز أبو النمرس، وعلى الفور تم انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتبين نشوبه إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز، وأسفر الحريق عن مصرع مسن إثر إصابته بحروق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.