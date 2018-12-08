مصر | التحقيق في واقعة مصرع شابين صعقًا بالكهرباء بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في واقعة مصرع شابين صعقًا بالكهرباء بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما صعقًا بالكهرباء، نتيجة ملامستهما عمود إنارة، إثر سقوط الأمطار بمركز أبو النمرس، وذلك بعد ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وج شبهة جنائية في وفاتهما.

كان تلقى الرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بلاغًا بمصرع شابين صعقًا بالكهرباء، إثر ملامستهما أحد أعمدة الإنارة بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء مرور شابين بجوار عمود إنارة، تعرض أحدهما لصعق كهربائي، ولدى محاولة صديقه إنقاذه لقي مصرعه هو الأخر صعقًا بالكهرباء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

