كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في واقعة مصرع شابين صعقًا بالكهرباء بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كان تلقى الرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بلاغًا بمصرع شابين صعقًا بالكهرباء، إثر ملامستهما أحد أعمدة الإنارة بدائرة المركز.
وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء مرور شابين بجوار عمود إنارة، تعرض أحدهما لصعق كهربائي، ولدى محاولة صديقه إنقاذه لقي مصرعه هو الأخر صعقًا بالكهرباء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | التحقيق في واقعة مصرع شابين صعقًا بالكهرباء بأبو النمرس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .