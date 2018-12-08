مصر | بنسبة تخفيض 40%.. "الداخلية" تطرح كميات هائلة من المواد الغذائية بالمحافظات لمواجهة جشع التجار (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنسبة تخفيض 40%.. "الداخلية" تطرح كميات هائلة من المواد الغذائية بالمحافظات لمواجهة جشع التجار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مبادرة "كلنا واحد"، من أن يكون لها دور مجتمعي مميز من خلال فروعها التي تتعاظم وتنتشر بجميع محافظات مصر يوم بعد يوم، وذلك من خلال خطة وزارة الداخلية لتغطية جميع محافظات مصر خلال فترة وجيزة، فقطاع المؤسسات التابع لوزارة الداخلية تحت مسمى منظومة أمان للمنتجات الغذائية، فوزارة الداخلية يواصل إعداد وإقامة الكثير من الشوادر والمنافذ الثابتة وكذلك القوافل المتحركة التي تجوب مدن مصر، حيث يعرض من خلال هذه المنافذ والقوافل معظم السلع الغذائية واللحوم ومصنعاتها بأعلى جودة من نظيرتها بالأسواق، كما تعرض أيضاً منتجات الألبان وجميع الخضروات والفاكهة ، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل في الكثير من الأحيان 40%.

وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية من خلال منافذ أمان تحت رعاية رئيس الجمهورية، تهدف وزارة الداخلية تفعيل لدورها المجتمعي والإنساني، حيث تسعى الوزارة للوصول بمبادرة الرئيس المصري لعموم مواطني مصر، من أجل التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ومحاربة الاحتكار بكافة صورة وكذلك محاربة جشع التجار، لذلك تضع الوزارة نصب أعينها تكليفات وزير الداخلية لجميع مديريات الأمن بكافة محافظات مصر، بتفعيل مبادرة "كلنا واحد" التي تبنتها الوزارة.

وكما تسعى وزارة الداخلية المصرية لتوفير جميع والسلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية عبر منظومة (أمان) للمنتجات الغذائية، حيث وجدت المبادرة ترحيب هائل من جموع مواطني مصر، وبذلك استطاعت الوزارة الإسهام في السيطرة على أسعار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية.

ويتم حاليا على مدار الساعة توسع قطاع المؤسسات بوزارة الداخلية في إعداد وتجهيز العديد من القوافل المتحركة لتجوب محافظات مصر، كما تعمل الوزارة أيضا في التوسع في إقامة المنافذ والشوادر الثابتة في ميادين والشوارع الرئيسية بمدن مصر بجميع المحافظات، وذلك لعرض جميع ما يلزم الأسر المصرية من السلع الغذائية وكذلك اللحوم والدواجن ومصنعاتها، وأيضا منتجات الألبان والخضروات والفاكهة، حيث تقوم منظومة أمان بتوجيهات من السيد الرئيس بتوفير هذه السلع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين (20% : 40% ) عن مثيلاتها بالأسواق ويتم عرض جميع السلع والمنتجات بكثافة وبكميات كبيرة، ويتم ذلك من خلال منافذ أمان جديدة بالمواقع التالية

محافظة القاهرة:

إقامة شادر دائم السلع الغذائية بالحي السابع "مدينة نصر".

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بالحي العاشر "مدينة نصر".

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بمدينة 15 مايو .

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بالعباسية .

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بحلوان.

إنشاء ماركت أمان المطور بالدراسة.

توجيه قافلة سلع غذائية على مدار اليوم إلى ميدان رمسيس.

توجيه قافلة سلع غذائية إلى ميدان السيد عائشة.

محافظة الجيزة:

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية

توجيه 3 (سيارات) "خضروات – جبن – سلع" بميدان الحصري.

توجيه 2 (سيارة) "خضروات – جبن – سلع" بميدان "ليلة القدر" بأكتوبر.

محافظة الإسكندرية :

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بمحطة مصر .

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بميدان الساعة.

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية أمام منفذ فيكتوريا.

محافظة بورسعيد:

توجيه سيارة "خضروات وفاكهة" أمام منطقة الاستثمار.

محافظة بني سويف:

إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بسوق حي الغمراوي بجوار منفذ أمان .

محافظة المنيا :

توجيه سيارات "خضروات وفاكهة" بميدان عبد المنعم الشرقي بدائرة مركز المنيا

توجيه سيارات "خضروات وفاكهة" بميدان الشهداء بدائرة مركز بنى مزار

توجيه سيارات "خضروات وفاكهة" بشارع الحلاجة بدائرة مركز ملوي.