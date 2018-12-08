مصر | نشرة مرور "الخليج 365": انتظام الحركة بالشوارع الرئيسية في القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": انتظام الحركة بالشوارع الرئيسية في القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت المحاور والميادين الرئيسية، بمحافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، حالة من الانتظام المروري، فكانت أغلب الشوارع الرئيسية بها سيولة مرورية وانتظام حركة السيارات، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

وشهد طريق محور جوزيف تيتو في اتجاه النزهة ومصر الجديدة سيولة مرورية عالية في الاتجاهين، أيضا انتظمت حركة المرور بطريق الألف مسكن، كما شهد طريق القطامية والقاهرة الجديدة سيولة تامة في حركة السير، خاصة عند منطقة الداون تاون، وكذلك شارع التسعين الذي شهد انتظاما في حركة السير أعلاه.

وانتظمت حركة السير بكوبري أكتوبر في الاتجاهين، وكذلك طريق صلاح سالم ما عدا بعض الكثافات المتحركة عن نفق العروبة.

كما شهد طريق كورنيش النيل، المتجه من المعادي حتى وسط البلد وقصر العيني انتظاما في الحركة المرورية، وانتظمت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، إضافة إلى المداخل المؤدية للميدان.

وفي محافظة الجيزة شهد كوبري عباس حركة مرورية منتظمة في الاتجاهين، كما شهد محور 26 يوليو القادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان سيولة تامة في الاتجاهين.

وانتظمت حركة السير بشارع الهرم من منطقة الأهرامات حتى منطقة الطوابق، باستثناء مدخل نفق الجيزة الذي شهد تباطؤا في حركة السيارات، فيما انتظمت حركة السير بصورة كبيرة في شارع فيصل الذي شهد حركة سير منتظمة، وتباطأت حركة السير قليلا أعلى كوبري صفط اللبن باتجاه الجيزة ومحيط جامعة القاهرة، كما ظهرت بعض الكثافات في نزلة المريوطية من الطريق الدائري اتجاه المنيب، ويأتي ذلك وسط انتشار مروري مكثف لتنظيم حركة السير ورفع أي معوقات بالطريق.