مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في وفاة سيدة بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في وفاة سيدة بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة السلام، تقرير الطب الشرعى، الخاص بواقعة وفاة "ربة منزل" فى منطقة النهضة دائرة القسم، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

واستمعت النيابة، لأقوال "م.ح" المتهم بقتل زوجته "ى. ا" بمنطقة النهضة بمدينة السلام، لخلافات أسرية فيما بينهما، وأنكر المتهم قتله لزوجته جملة وتفصيلا، مؤكدا أن ما حدث خلافات أسرية معتادة بين الطرفين، لا ترتقى لداعى القتل.

واستطرد المتهم فى أقواله للنيابة: "حبيبت "ي.ا" حب عمرى ما حبيته لحد فى حياتى، وهى حبتنى، واتجوزنا بعد قصة حب كبيرة، ورغم أنها كانت بتعايرنى أنى فقير كنت بحبها حب جنونى، ومستحيل أفكر أقتلها أبدا".

وأضاف المتهم: " كنت أتمنى يكون عندى ولد، ومراتى كانت حامل قبل كده فى ولد ومحصلش نصيب، والمرة دى كانت حامل فى ولد وكنت هموت عليه، يبقى ازاى أقتل الحلم اللى انتظرته، مستحيل اقتلها دى حب عمرى".

وأشار المتهم، إلى أن هناك خلافات حدثت بينه وزوجته قبل الواقعة بيومين، ضربها على إثرها بـ"المفاتيح" الخاصة به أعلى رأسها، لكنها مجرد خلافات طبيعية كانت تحدث بينهما بين الحين والآخر، وانتهت بعد ساعات قليلة وتصالحا.

ويواجه المتهم تهمة القتل، بسبب تعديه على زوجته الحامل ما أدى لسقوط الطفل وتسممها، وهو ما سيوضحه تقرير الطب الشرعى.

ومن المتوقع أن المتهم قد لا يواجه تهمة قتل زوجته لكنه قد يواجه تهمة التعدى عليها وهى حامل ما أدى لوفاتها.

وجددت محكمة جنح النهضة، حبس "م.ح" 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل زوجته "ى. ا" بعدما أمرت نيابة السلام، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة السلام، إخطارا من مستشفى السلام، بوصول سيدة مصابة بنزيف داخلى وكدمات وتم إيداعها العناية المركزة، وتوفيت لاحقا.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها "م.ح"، فألقي القبض عليه وحررت المحضر اللازم.