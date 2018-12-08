شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البـحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، حيث تم استئناف الأنشطة البحرية وحركة الملاحة به، كما تم انتظام الحركة الملاحية بجميع موانئ الهيئة.

وشدد اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديري الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.