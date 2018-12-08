شكرا لقرائتكم خبر عن فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثامنة والنصف من صباح السبت فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

وبدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية علي المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها وقد بلغ عددها 50 سفينة. ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.