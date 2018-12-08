شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 278 شخصا فى باريس قبيل انطلاق مظاهرات "السترات الصفراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقال قوات الأمن الفرنسية 278 شخصا فى العاصمة باريس قبيل انطلاق تظاهرات حركة "السترات الصفراء". ونشرت السلطات اليوم السبت آلاف قوات الأمن للتأهب لتجدد أعمال شغب متظاهري "السترات الصفراء" في العاصمة باريس ومدن أخرى في مواجهة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسبوع الرابع. وتم إغلاق برج إيفل والمعالم السياحية الأخرى والمتاجر لتجنب أعمال النهب وتمت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية كمقذوفات.

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