شكرا لقرائتكم خبر عن فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن إدارة الحركة بالميناء، قررت فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التى تسمح بدخول وخروج السفن (من وإلى) الميناء بشكل آمن.

وأضاف الغندور فى بيان له اليوم، أن إدارات الميناء المختصة بدأت فورا بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجى طبقا لأولوية تراكيها وقد بلغ عددها 50 سفينة .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع (من وإلى) الميناء بشكل آمن .

يذكر أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قررت إغلاق الميناء منذ يوم الثلاثاء الماضي حيث تعرضت المدينة لنوة "قاسم" التي استمرت خمسة أيام وهي نوة ممطرة يصاحبها رياح شديدة وعواصف.