شكرا لقرائتكم خبر عن "الصدق وأثره فى صلاح الفرد والمجتمع" موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة، 14 ديسمبر 2018، "الصدق وأثره فى صلاح الفرد والمجتمع".

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى بيان، أن الصدق واحد من أهم موازين الاستقامة والاعتدال في حياة الأفراد والمجتمعات، حتى عرف بعض العلماء الإيمان الحقيقي بالصدق واعتبروه من أهم علاماته، فقالوا: "الإيمان هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك ، ليقينك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك".

وأوضح أن اختيار هذا الموضوع، يأتى تزامنا مع انطلاق حملة مكارم الأخلاق التي تنطلق على مستوى الجمهورية يوم الاثنين القادم 3 من ربيع الأول 1440 هـ الموافق 10 من ديسمبر 2018 م في جميع المساجد الكبرى ، وتستمر كل يوم اثنين حتى نهاية شهر رمضان المبارك ، تأكيدا على أهمية الأخلاق وترسيخا لها في حياتنا.