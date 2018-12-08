شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك اليوم بمنتدى إفريقيا 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، في منتدى "إفريقيا 2018" في نسخته الثالثة تحت عنوان القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية"، المقرر انطلاقه بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري، والذي تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات المنتدى الذي يشارك في نحو 2000 شخص من إفريقيا والمنظمات الدولية وعدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية وممثلين عن شركاء مصر في التنمية وبعض رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.
ومن المقرر أن تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد في واحدة من أهم جلسات المنتدى تحت عنوان المرأة ودورها في وضع السياسات، كذلك تشارك في الحوار الرئاسي بيوم رواد الأعمال الشباب، والذي يجمع بين عدد من قادة الدول ومجموعة من الرواد الشباب.
ويهدف منتدى إفريقيا إلى تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية ودعم وترويج الاستثمار بين العالم وإفريقيا من خلال مصر.
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