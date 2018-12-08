كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 25 طن ورق طباعة محظور تداولة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 66 قضية تنوعت في ضبط 17 عدم حمل شهادة صحية، 10 عدم الإعلان عن أسعار، 14 إدارة منشأة بدون ترخيص، 15 إنتاج خبز ناقص الوزن، 9 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، غش تجاري 25 طن و342 كجم (ورق طباعة) غير مطابق للمواصفات القياسية.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | إحباط ترويج 25 طن ورق طباعة محظور تداولة بالجيزة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .