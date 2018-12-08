كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 10 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.
وأسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط 10 بائعين متجولين، خيال وجمال، 4 تسول، وإزالة 61 حالة اشغال طريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | ضبط 10 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .