مصر | حبس خادمة وزوجها لسرقتهما 900 ألف جنيه بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس خادمة وزوجها لسرقتهما 900 ألف جنيه بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس خادمة وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة 900 ألف جنيه من حساب بنكي لمخدومتها بدائرة القسم عن طريق الفيزا كارت.

وتلقى قسم شرطة المعادى بلاغًا من المواطنة "شيرين.ا" مالكة محل إكسسوار حريمى، أفادت بأنها أثناء ترددها على أحد البنوك للإستعلام عن رصيد الحساب البنكى الخاص بوالدتها المواطنة "نادية.ع " - ربة منزل، اكتشفت سحب 900 ألف جنيه، من الحساب عن طريق ماكينة الصراف الآلي من دون علم والدتها، واتهمت خادمة والدتها "أمل. س" ومقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بإرتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقها وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها. واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بمساعدة زوجها، حيث تمكنت من الإستيلاء على كارت الفيزا بأسلوب "المغافلة" وسحب المبلغ المالي المستولى عليه، على فترات من ماكينة الصراف الآلى الكائنة بدائرة القسم، وتم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط مبلغ 297 ألف جنيه، من متحصلات الواقعة بمنزلها، كما تم ضبط السيارة رقم (ر د هـ 576 - مقيدة بإسم المتهمة الأولى ويعمل عليها الثانى كسائق)، وأكد شرائها من متحصلات الواقعة.

كما أضافا بشراء قطعة أرض بمساحة 120 متر مربع بدائرة قسم شرطة حلوان، وأقاما عليها عقار مكون من أربعة طوابق وجميعها من متحصلات الواقعة، وبسؤال المجنى عليها اتهمتها بإرتكاب الواقعة.