مصر | النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة السلام أول بالقاهرة قيام "نصر.ح"، مقيم الإسماعيلية "مسجل شقى خطر- مخدرات" سبق إتهامه فى 12 قضية آخرهم "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى مخدرات محكوم عليه فيهما بالسجن 8 سنوات، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات باسلوب "المفتاح المصطنع".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- 4 مفاتيح مصطنعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب 8 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.
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