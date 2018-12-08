مصر | النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتخصص في سرقة السيارات بالقاهرة والإتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة السلام أول بالقاهرة قيام "نصر.ح"، مقيم الإسماعيلية "مسجل شقى خطر- مخدرات" سبق إتهامه فى 12 قضية آخرهم "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى مخدرات محكوم عليه فيهما بالسجن 8 سنوات، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات باسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- 4 مفاتيح مصطنعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب 8 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.