مصر | التصدي للزحام من أولويات "مرور الجيزة" بعد إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصدي للزحام من أولويات "مرور الجيزة" بعد إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة مرور الجيزة، بمراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات في محيط الإغلاق الجزئي لكوبري أكتوبر بغرض التصدي للزحام، في أثناء صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية للكوبري بنطاق الجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية. وتستمر الأعمال حتى الخامسة صباح غدا اﻷحد، وتستهدف رفع كفاءة الكوبري، مع ترك حارة مرورية لحركة سير السيارات وتتواصل اﻷعمال في صباح أيام (الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع، وعينت الإدارة العامة للمرور الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المتوقعة، وتسيير الحركة بالمنطقة.

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