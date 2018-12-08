مصر | إصابة 4 من أسرة واحدة إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل شقة بشبرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 4 من أسرة واحدة إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل شقة بشبرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت الحماية المدنية بلاغًأ بأصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل شقتهم بإحدى العقارات السكنية بشبرا. وجاء إخطارا من غرفة النجدة، يفيد بوجود حريق هائل داخل شقة بعقار رقم ٢٩ بشارع الرافعي المتفرع من شارع أحمد حلمي بشبرا مصر، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين أن الانفجار بسبب إسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن إصابة أب وزوجته ونجليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

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