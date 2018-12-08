شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": نشر 691 معدة وجرار من جهاز تحسين الأراضى تحسبا لهطول الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أبو ضيف عفيفى رئيس قطاع الأراضى والرى بجهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، إن الجهاز مستعد تحسبا لهطول الأمطار فى أى وقت من خلال نشر جميع معدات الجهاز لتفادى خسائر الأمطار والسيول ويتم متابعة سيرها من خلال غرفة إدارة الأزمات.

وأضاف رئيس قطاع الأراضى والرى، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أنه تم نشر معدات جهاز التحسين بالساحل الشمالى والمحافظات الحدودية ، كاجراءات احترازية فى حالة هطول الامطار، منها 190 حفارا ذات قدرة عالية، و53 لودر و47 كساح لنقل المعدات و22 ترلة ذات قدرة عالية متمركز فى شمال وجنوب المحافظات،و 367 جرار زراعى لنقل التربة لعمل الستار وعدم وصول المياه المنزلة،و18 قلاب لعمل جسور تربة.

واوضح "عفيفى" أن هدف نشر معدات الجهاز هو فتح ممرات للمياه المتراكمة إلى الترع والأماكن المنخفضة خارج القرى المتضررة، وعمل ساتر من الأتربة لعدم تضرر المنازل والمحاصيل الزراعية من مياه الأمطار خاصة بمحافظات الوجه البحرى كإجراء احترازى، بمشاركة الأهالى،والمتابعة اليومية مع مديرى ووكلاء وإدارات الزراعة ومسئولى المحافظات فى حالة هطول الأمطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتفادى أى خسائر.