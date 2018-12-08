شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله مهاجما مذيع الجزيرة أحمد منصور: "أحد أبواق الإخوان ثقيلى الدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، المذيع بقناة الجزيرة القطرية أحمد منصور، واصفاً إياه بأنه أحد أبواق الإخوان ثقيلى الدم.

وقال الجار الله: "أحد أبواق الإخوان ثقيلى الدم أحمد منصور إذا ما صدف أن تابعته أو فرض عليك فإنك ستحس بالغثيان، قناة الجزيرة فرضته علي الشعب القطرى لتعكير مزاجه".



أحمد الجار الله

وأضاف متسائلاً: "لا أدرى هل هي حالة عقاب من قناة الجزيرة للشعب القطرى أم حالة لتسميم الفضاء، الله يكون في العون أحمد مهزوم لا يعرف الابتسامة ولا بعيد الأسرة".