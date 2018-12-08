شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. تحول ساحة "سوق قطر المركزى" لمقلب نفايات يهدد بكارثة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت حساب "قطريليكس"، المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين فى دولة قطر، عن التهديد البيئى الذى ضرب بعض الأحياء بالدوحة، جراء الإهمال والفساد الذى يضرب النظام الحاكم.

وسلط فيديو جراف نشره الحساب، تحول الساحة الخلفية لـ"سوق قطر المركزى" إلى مكب كبير للنفايات والقمامة، يلقى به مخلفات التجار من الخضروات التالفة وغيرها ما يهدد بانتشار الأوبئة نقل العدوى للمترددين.

ووصف الحساب، أن غفلة حاشية تميم وتحول الساحة الخلفية للسوق إلى مقلب قمامة، بات مشكلة تهدد بكارثة بيئية وصحية فى ظل مخاطر اندلاع الحرئق وانتشار الأمراض.